Пляж по скидке: сколько можно сэкономить на летнем отдыхе в России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Туроператоры активно распродают путевки на лето. Акция раннего бронирования на отечественные курорты позволяет сэкономить до четверти стоимости, объясняют в АТОР.
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