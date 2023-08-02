78.ru

513 подписчиков

Утечка в розницу: полицейские выявили незаконную продажу онкопрепаратов из семи регионов

Почему столичные аптеки не боятся торговать похищенными лекарствами. Во вторичный незаконный оборот попали рецептурные онкологические препараты, предназначенные для лечения льготных больных, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх