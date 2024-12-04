Москва и Тегеран трактуют наступление на Алеппо как нарушение Турцией астанинских соглашений, пишет Cumhuriyet.
Cumhuriyet, Турция. Турция нарушила астанинские соглашения, но делает вид, что она вне игры
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора бы уже Эрдаганчику "перекрыть весь кислород", заигрался он в султанчика! Россиян в Турцию, не пускать, экспорт из Турции свести к минимуму. Газовый винтиль по "Южному потоку" поприжать [объем газа в ЕС уменьшится, цены резко возрасту, Россия ни чего не теряет], Турция теряет очень много [за не послушание надо провинившегося демонстративно выпороть, на глазах у всего Мира]. А у самого Эрдогаши в Турции очень шаткое положение, если ещё и экономическая ситуация внутри страны [Турции] обостриться, ему точно не до Сирии будет!
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1 час.
лл
лина любимцева
Турция всегда была подлым государством. Думаю, с веками ничего не изменилось.
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4 мин.
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