Cumhuriyet, Турция. Турция нарушила астанинские соглашения, но делает вид, что она вне игры

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пора бы уже Эрдаганчику "перекрыть весь кислород", заигрался он в султанчика! Россиян в Турцию, не пускать, экспорт из Турции свести к минимуму. Газовый винтиль по "Южному потоку" поприжать [объем газа в ЕС уменьшится, цены резко возрасту, Россия ни чего не теряет], Турция теряет очень много [за не послушание надо провинившегося демонстративно выпороть, на глазах у всего Мира]. А у самого Эрдогаши в Турции очень шаткое положение, если ещё и экономическая ситуация внутри страны [Турции] обостриться, ему точно не до Сирии будет!