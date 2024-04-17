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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Петров: «В Китае интерес к фигурному катанию заметно снизился. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им дела нет»

Петров – серебряный призер Альбервиля-1992 в парном катании с Еленой Бечке. Женат на чемпионке мира 1995 года китаянке Лу Чэнь.

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