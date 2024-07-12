В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ россиян к YouTube

В России не будет ограничиваться доступ к YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость о возможных снижении скорости загрузки и качества воспроизведения роликов на видеохостинге.
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