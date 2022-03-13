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Цивилизованная Европа говорите?…

Цивилизованная Европа говорите?…

Не успели беженцы из Украины разместиться в «цивилизованной» Европе, а полиция принимающих стран уже завалена заявлениями об изнасилованиях и сигналами, о попытках похищения людей.

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