В Китае проходит 19-е собрание Симпозиума ВМС западной части Тихого океана

Циндао, 21 апреля /Синьхуа/ -- 19-е собрание Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана /WPNS/, проходящее раз в два года, открылось в воскресенье в портовом городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
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