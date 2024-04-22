В Китае проходит 19-е собрание Симпозиума ВМС западной части Тихого океана

Циндао, 21 апреля /Синьхуа/ -- 19-е собрание Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана /WPNS/, проходящее раз в два года, открылось в воскресенье в портовом городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.