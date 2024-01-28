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Трамп предупредил о будущей катастрофе в США из-за ситуации на границе

Трамп предупредил о будущей катастрофе в США из-за ситуации на границе

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Обстановка на южной границе Америки может стать для США оружием массового поражения для страны, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social в субботу, 27 января.

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