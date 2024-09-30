Россия не собирается останавливаться – зимой Украину ждут новые поражения

Украину предстоящей зимой ждут не только сложности с энергетикой, но и проблемы на фронте. Такой прогноз в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту сделал политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии