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Как могли бы выглядеть дети Нади Шевелёвой и Жени Лукашина из "Иронии судьбы"

Как могли бы выглядеть дети Нади Шевелёвой и Жени Лукашина из "Иронии судьбы"

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Любимый новогодний фильм. Не знаю как у вас, но у меня новогоднее настроение появляется даже в июле, когда я слышу центральную мелодию из этого замечательного фильма.

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