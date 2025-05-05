Александр Сосновский: Зеленский сорвет День Победы? Кто втягивает Запад в новую войну?

Почему Зеленский отказывается гарантировать безопасность 9 мая? Как соглашение Трампа с Украиной превратило Штаты в «совладельца недр» и кому это выгодно? Почему Запад игнорирует нацистские символы на Украине и при чем здесь «бандеровская резня» в Одессе? И станет ли запрет партии в Германии прецедентом для всей Европы? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.