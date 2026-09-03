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Смешные мемы и картинки про лифчики и бюстгальтеры

Смешные мемы и картинки про лифчики и бюстгальтеры

Девушки принимают на грудь, а мы, мужики, находимся в стадии их отрицания! Что девушкам лучшая поддержка, то мужикам — лютый враг! Сегодня двойной праздник — День бюстгальтера! 3 сентября в 1914 году простая американская богачка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент № 1115674 на backless brasserie.

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