Смешные мемы и картинки про лифчики и бюстгальтеры

Девушки принимают на грудь, а мы, мужики, находимся в стадии их отрицания! Что девушкам лучшая поддержка, то мужикам — лютый враг! Сегодня двойной праздник — День бюстгальтера! 3 сентября в 1914 году простая американская богачка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент № 1115674 на backless brasserie.