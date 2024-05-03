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Мы соседи по планете

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20 фотографий обычных вещей, которые могут пощекотать нервишки

20 фотографий обычных вещей, которые могут пощекотать нервишки

Если от взгляда на обыденные вещи у вас иногда по коже бегут мурашки, и становится не по себе, все дело в разыгравшемся воображении! Иногда случается так, что наш мозг не может правильно распознать ту или иную вещь из-за, например, ракурса или недостаточного освещения и т.

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