В столичном регионе зафиксировано два факта травмирования несовершеннолетних на железной дороге

Два факта травмирования несовершеннолетних на железной дороге зафиксировано в столичном регионе. Один из подростков скончался в результате опасного увлечения «зацепингом» 5 октября 2024 года, в вечернее время суток, в дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская одно за другим с разницей в полтора часа, поступали сообщения о фактах травмирования несовершеннолетних на Московской железной дороге Горьковского направления в результате опасного увлечения «зацепингом».