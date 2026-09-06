Спасатели рассказали подробности ДТП возле Плотниково с 12 пострадавшими

Трагедия произошла 5 сентября на 45-м километре автодороги К-19р недалеко от села Плотниково. Пассажирский микроавтобус № 509, следовавший по маршруту «Новосибирский автовокзал-Главный — р.
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