ИДЁТ ВОЙНА, А ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ! !!!!Идёт война. Значительная часть сограждан восприняла этот простой вывод, но есть и немалая часть тех, кого до сих пор не прошибло.
Они не понимают...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VO
Vladimir Orekhov
Может "не понимают"... Значит, плохо учили, объясняли, воспитывали, тренировали, готовили. Терпли ситуацию, в которой наших детей (ныне выросших во взрослых граждан России) воспитывал наш враг. Вот теперь и получаем "не понимают".... Чему учили, то и получили.
Ответить
7 час.
Sergiy Che
Типа только тупая истеричка верещащая капслоком банальщину в интернетике это единственно "понимает лучше остальных"? А с чего дурковатый автор сделал такой кретинский вывод?? Только потому, что остальные как он не бьются в бабьей истерике?....
Ответить
4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
1 час.
Свежие комментарии