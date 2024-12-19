Они не понимают...

Может "не понимают"... Значит, плохо учили, объясняли, воспитывали, тренировали, готовили. Терпли ситуацию, в которой наших детей (ныне выросших во взрослых граждан России) воспитывал наш враг. Вот теперь и получаем "не понимают".... Чему учили, то и получили.

Sergiy Che

Типа только тупая истеричка верещащая капслоком банальщину в интернетике это единственно "понимает лучше остальных"? А с чего дурковатый автор сделал такой кретинский вывод?? Только потому, что остальные как он не бьются в бабьей истерике?....