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Они не понимают...

Они не понимают...

ИДЁТ ВОЙНА, А ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ! !!!!Идёт война. Значительная часть сограждан восприняла этот простой вывод, но есть и немалая часть тех, кого до сих пор не прошибло.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Может &quot;не понимают&quot;... Значит, плохо учили, объясняли, воспитывали, тренировали, готовили. Терпли ситуацию, в которой наших детей (ныне выросших во взрослых граждан России) воспитывал наш враг. Вот теперь и получаем &quot;не понимают&quot;.... Чему учили, то и получили.
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7 час.
Sergiy Che
Типа только тупая истеричка верещащая капслоком банальщину в интернетике это единственно &quot;понимает лучше остальных&quot;?  А с чего дурковатый автор сделал такой кретинский вывод?? Только потому, что остальные как он не бьются в бабьей истерике?....
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АЛЕКСАНДР Крымский
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