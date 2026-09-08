Махонин поставил задачи по помощи жильцам дома, в который ударил БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел оперативный штаб, посвященный помощи жителям и восстановлению многоквартирного дома, пострадавшего из ‑за атаки беспилотных летательных аппаратов.
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