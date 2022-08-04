На Камчатке совершил жесткую посадку частный Ми-2 с вертолетчиком-одиночкой

На Дальнем Востоке едва не разбился частный вертолет. Воздушное судно Ми-2 жестко приземлилось в природном парке «Налычево» близ одноименной реки, информируют следователи.
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