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Мартин Брандл о проблемах с трассой Гран-при Лас-Вегаса: «На сегодня все, по моему опыту»

Первую тренировку досрочно завершили после того, как болиды Карлоса Сайнса («Феррари») и Эстебана Окона («Альпин») пострадали из-за незакрепленного люка.

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