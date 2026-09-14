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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сиксерс» Доминик Барлоу: «Если я смогу растягивать оборону, это даст команде совершенно другой вид»

Форвард «Филадельфии» Доминик Барлоу этим летом сосредоточился на улучшении техники броска. В начале прошлого сезона он получил травму локтя, из-за которой был вынужден компенсировать ее работу кистью и плечом.

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