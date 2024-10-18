Долгосрочные инвестиции в России составляют 18% в общем объеме финансовых активов, об этом в рамках Московского финансового форума заявил заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.
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