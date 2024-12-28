Синод РПЦ указал митрополиту Илариону на несоответствие образу монаха

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) указал Илариону (Алфееву), отправленному в отставку с кафедры митрополита Будапештского и Венгерского, на несоответствие образу монаха и священнослужителя.
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