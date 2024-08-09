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«Десятки оттенков — и все бурые»: в горах Кавказа стартовала перепись медведей

«Десятки оттенков — и все бурые»: в горах Кавказа стартовала перепись медведей

В горах Кавказа стартовала необычная перепись. В эти дни специалисты ежедневно проходят десятки километров, чтобы встретить медведей и собрать данные, которые помогут получить информацию о популяции хищника.

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