В горах Кавказа стартовала необычная перепись. В эти дни специалисты ежедневно проходят десятки километров, чтобы встретить медведей и собрать данные, которые помогут получить информацию о популяции хищника.
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