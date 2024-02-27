В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей, сообщил РИА Новости председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.