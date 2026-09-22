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Царьград

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Забайкалье обогнало средние темпы бизнес-модели Мишустина

Забайкалье обогнало средние темпы бизнес-модели Мишустина

Забайкальский край опережает среднероссийские темпы по показателям Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, выполнив восемь плановых значений из документа, рассчитанного до 2030 года.

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