Производитель "Панцирей" повысил точность их работы по дальнобойным ракетам

Российские разработчики модернизировали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", благодаря чему была повышена точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам.
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