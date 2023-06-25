Мальорка (ATP). 1-й круг. Муте сыграет с О’Коннеллом, Ивашко встретится с Карбаллесом Баэной

Сетка турнира здесь. Mallorca Championships Мальорка, Испания 25 июня – 1 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 915 630 евро Открытые корты, трава Первый круг Корентен Муте (Франция) Кристофер О'Коннелл (Австралия) Дата проведения 25 июня, 15.
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