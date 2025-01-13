Красивых женщин приглашают на конкурс, чтобы стать новой "Миссис Барнаул"

Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной Модельное агентство Татьяны Жилиной ищет красивых мам, жен, домохозяек, бизнес-леди и просто активных женщин для участия в конкурсе красоты и грации "Миссис Барнаул 2025".
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