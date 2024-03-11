Глава МИД Израиля Кац: ООН должна признать ХАМАС террористической организацией

Глава МИД Израиля Исраэль Кац во время выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН потребовал признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией и ввести жесткие санкции против группировки.
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