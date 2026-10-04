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Время спасать стул. Партия Эрдогана зашаталась после грандиозного обмана

Время спасать стул. Партия Эрдогана зашаталась после грандиозного обмана

Середина сентября 2026 года для тысяч вкладчиков крупных инвестиционных фондов Турции должна была стать временем жатвы.

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