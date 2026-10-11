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Объяснить провоз тайного груза Киева потребовали от властей Австрии

Объяснить провоз тайного груза Киева потребовали от властей Австрии

Zuma/TASS Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) направила парламентский запрос в профильные министерства страны с требованием разъяснить обстоятельства беспрепятственного транзита микроавтобуса украинских спецслужб через государственную границу.

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