Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата

Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения.
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