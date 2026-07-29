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Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата

Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения.

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