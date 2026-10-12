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Царьград

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В Петербурге зарезервировали землю под станцию «Фарфоровская»

В Петербурге зарезервировали землю под станцию «Фарфоровская»

Правительство Санкт-Петербурга 12 октября скорректировало проект планировки территории в Невском районе, предусмотрев резервирование земли под будущую станцию «Фарфоровская» на юго-восточном участке Кольцевой линии между «Елизаровской-2» и «Международной-2».

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