«Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

Боец СВО Никитин выступил в защиту участников голой вечеринки Ивлеевой Участник специальной военной операции (СВО), боец отряда «Союз» при оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад» с позывным Фунт (Андрей Никитин) выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor.