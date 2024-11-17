Миллиардер-коллекционер Кеннет С. Гриффин пожертвовал 100 млн долларов на выборы в США

Миллиардер-коллекционер произведений искусства Кеннет С. Гриффин вошел в число крупнейших спонсоров внешних групп, финансирующих выборы 2024 года, в результате которых бывший президент Дональд Трамп выиграл второй срок.
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