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На всякий пожарный. Как запускать фейерверки и не испортить себе праздники

На всякий пожарный. Как запускать фейерверки и не испортить себе праздники

Почему нельзя наклоняться над поджигаемым фейерверком? И подходят ли водоёмы в качестве площадки для салюта? Кто дежурит, пока мы гуляем Новогодняя ночь не только самая весёлая, но и самая «огненная» – пожары возникают в 2–3 раза чаще, чем обычно.

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