На всякий пожарный. Как запускать фейерверки и не испортить себе праздники

Почему нельзя наклоняться над поджигаемым фейерверком? И подходят ли водоёмы в качестве площадки для салюта? Кто дежурит, пока мы гуляем Новогодняя ночь не только самая весёлая, но и самая «огненная» – пожары возникают в 2–3 раза чаще, чем обычно.