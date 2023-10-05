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Россиян будут стимулировать потреблять рыбу

Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, говорится 5 октября на сайте Кремля в разделе поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина 16 августа.

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