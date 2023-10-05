Россиян будут стимулировать потреблять рыбу

Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, говорится 5 октября на сайте Кремля в разделе поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина 16 августа.