Россиян будут стимулировать потреблять рыбу

Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, говорится 5 октября на сайте Кремля в разделе поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина 16 августа.
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