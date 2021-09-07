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Акции в поддержку лидера ополченцев Масуда прошли в Афганистане

Акции в поддержку лидера ополченцев Масуда прошли в Афганистане

Акции в поддержку лидера движения ополченцев в провинции Панджшер Ахмада Масуда, который оказал сопротивление боевикам радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), состоялись на территории Афганистана и США.

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