Акции в поддержку лидера ополченцев Масуда прошли в Афганистане

Акции в поддержку лидера движения ополченцев в провинции Панджшер Ахмада Масуда, который оказал сопротивление боевикам радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), состоялись на территории Афганистана и США.
Акции в поддержку лидера движения ополченцев в провинции Панджшер Ахмада Масуда, который оказал сопротивление боевикам радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), состоялись на территории Афганистана и США.
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