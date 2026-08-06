Все перипетии, связанные с проведением СВО, ставят у непредвзятого наблюдателя естественный вопрос, почему все так затягивается и почему мы так долго не можем победить не такого уж сильного противника и вообще какой у нас образ победы в этом конфликте.
Почему так затягивается СВО
Комментарии
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Евгений Рудаков
Юрий Апухтин прав на 100-1000% и это доказали последние десятилетия. Единовластие не вечно и... И новой революции нам больше не надо. Ведущим политическим партиям России надо объединяться в своих действиях - не за личные идеологии, а за судьбу России и её многонационального народа. Только так, особенно когда нам навязали СВО, можно спасти и страну, и народ. Евг. Р-Р.
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1 м.
Владимир Карпов
В статье всё правильно написано ! Народу уже давно было понятно, как нужно было вести СВО ещё 4 года назад . Но почему-то наши Верхи никак не хотят начинать воевать по-настоящему ... Трусливые, что ли ?
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1 м.