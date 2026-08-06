Почему так затягивается СВО

Евгений Рудаков

Юрий Апухтин прав на 100-1000% и это доказали последние десятилетия. Единовластие не вечно и... И новой революции нам больше не надо. Ведущим политическим партиям России надо объединяться в своих действиях - не за личные идеологии, а за судьбу России и её многонационального народа. Только так, особенно когда нам навязали СВО, можно спасти и страну, и народ. Евг. Р-Р.