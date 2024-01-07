Плачь заокеанской ярославны

Natalija Osminina

Вот так вскрываются все консервные бомбажные банки. Они при этом взрываются, выбрасывая свое зловонное содержимое. Не как здоровые клетки, которые умирая, аккуратно скукоживаются, не причиняя вред соседним и всему гомеостазу. А гадят и гадят и гадят, отравляя большой планетарный организм и заставляя его отторгать эту дрянь. Чему же удивляться, что Израиль постигнет участь Украины. Население, захватившее чужие земли под предлогом сказочных фактов о копании Черного моря и мифических прав на землю обетованную - будет приземлено. Очищено от своих дурных мыслей о своей эксклюзивности и рассеяно по миру. Как Вечный жид Агасфер. До второго пришествия.