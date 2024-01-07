Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.
Плачь заокеанской ярославны
Комментарии
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Natalija Osminina
Вот так вскрываются все консервные бомбажные банки. Они при этом взрываются, выбрасывая свое зловонное содержимое. Не как здоровые клетки, которые умирая, аккуратно скукоживаются, не причиняя вред соседним и всему гомеостазу. А гадят и гадят и гадят, отравляя большой планетарный организм и заставляя его отторгать эту дрянь. Чему же удивляться, что Израиль постигнет участь Украины. Население, захватившее чужие земли под предлогом сказочных фактов о копании Черного моря и мифических прав на землю обетованную - будет приземлено. Очищено от своих дурных мыслей о своей эксклюзивности и рассеяно по миру. Как Вечный жид Агасфер. До второго пришествия.
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3 час.
фарид сабиров
Все таки Народная мудрость всегда права и в точку. Та же поговорка не рой яму чужому сам потонешь. Действует и на амерах , уж как они на нас рыли хохлов раком поставили . В итоге сами а этой яме сейчас по уши в дерьме черпаками жрут свое поило. Ложку Русскую им в подарок
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3 час.
Elena Guseva
Автор, не надо "плач" писать с мягким знаком, ибо это существительное мужского рода, а не глагол 2-го лица.
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1 час.
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