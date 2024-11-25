Из служанки в светскую львицу: скандальные факты о матери Дональда Трампа

Последняя из рода Маклаудов Мэри Энн Маклауд, чье имя навсегда останется в истории благодаря ее сыну, 45-му и 47-му президенту США Дональду Трампу, родилась 10 мая 1912 года в маленькой рыбацкой деревушке Тонг на острове Льюис, что на северо-западе Гебридских островов Шотландии.