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Живая Кубань

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Суд лишил крупное сельхозпредприятие в Сочи права аренды 1,3 тысяч гектаров земли

Суд лишил крупное сельхозпредприятие в Сочи права аренды 1,3 тысяч гектаров земли

Суд лишил крупное сельхозпредприятие в Сочи права аренды 1,3 тысяч гектаров землиАрбитражный суд Кубани отказал сочинскому АО «Шапсугский чай» в праве аренды огромных земельных участков в Сочи общей площадью 1,3 тыс.

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