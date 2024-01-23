Суд лишил крупное сельхозпредприятие в Сочи права аренды 1,3 тысяч гектаров земли

Суд лишил крупное сельхозпредприятие в Сочи права аренды 1,3 тысяч гектаров землиАрбитражный суд Кубани отказал сочинскому АО «Шапсугский чай» в праве аренды огромных земельных участков в Сочи общей площадью 1,3 тыс.
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