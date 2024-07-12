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Стоимость охраны Зеленского в Берлине вызвала вопросы — что говорит бундестаг Германии?

Стоимость охраны Зеленского в Берлине вызвала вопросы — что говорит бундестаг Германии?

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Ян Венцель Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о стоимости мер безопасности, обеспечивавших президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Берлин в июне.

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