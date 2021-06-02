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Решила проверить жениха за 2 дня перед свадьбой, сказав ему что неизлечимо больна. Его ответ поставил в ступор

Решила проверить жениха за 2 дня перед свадьбой, сказав ему что неизлечимо больна. Его ответ поставил в ступор

Говорят, что из двух подруг всегда одна красавица, а вторая невзрачная серая мышка. Наверное, Кристину можно было отнести как раз ко второму типу.

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Наталья Юхвидова
А где видео? что за развод такой - ни концовки. ни видео.
Андрей Коржиков
И я о том же.
Владимир Пяткин
Что за бред"смертельно больной на голову"?
Галина Заречная
Вот именно, бред самый настоящий. Разводиловка в чистом виде.

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