Решила проверить жениха за 2 дня перед свадьбой, сказав ему что неизлечимо больна. Его ответ поставил в ступор

Говорят, что из двух подруг всегда одна красавица, а вторая невзрачная серая мышка. Наверное, Кристину можно было отнести как раз ко второму типу.
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