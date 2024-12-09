В России хотят признать Санта-Клауса иноагентом: Инициатор известен

В Генпрокуратуру поступило обращение, связанное со статусом Санты-КлаусаТелеграм-канал "SHOT" утверждает, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру.