В посольстве РФ рассказали о демонтаже в Латвии российских мемориалов

ТАСС/Таисия Воронцова Латвия продолжает вести борьбу с мемориалами, которые связаны с РФ, а под горячую руку руководства прибалтийской страны попадали даже латвийские деятели, которые вели собственную работу во времена СССР.
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