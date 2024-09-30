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В посольстве РФ рассказали о демонтаже в Латвии российских мемориалов

В посольстве РФ рассказали о демонтаже в Латвии российских мемориалов

ТАСС/Таисия Воронцова Латвия продолжает вести борьбу с мемориалами, которые связаны с РФ, а под горячую руку руководства прибалтийской страны попадали даже латвийские деятели, которые вели собственную работу во времена СССР.

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