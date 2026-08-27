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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о переходе Хэйса в «Ак Барс»: «Благодарю Бучневича. Когда возникали нюансы, Паша помог прояснить ситуацию. Они вместе играли в «Рейнджерс» и в «Сент-Луисе»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о новичке клуба  Кевине Хэйсе . 25 августа экс-форвард «Питтсбурга» подписал контракт с «Ак Барсом» на год.

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