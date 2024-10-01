В Генштабе уточнили, каким будет срок службы призванных в армию этой осенью

МОСКВА, 1 октября, ФедералПресс. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде» подтвердил, что предстоящий призыв на срочную военную службу не имеет отношения к специальной военной операции на Украине.
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