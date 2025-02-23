Секрет зловещей маски инков: кто ее создал на самом деле Алёна ЮрьеваОдним из самых загадочных и мистических аспектов древней инкской культуры является бог Виракоча, которому приписывается создание мира и всего живого на Земле.
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