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Осенняя стратегия ухода за смородиной: как заложить фундамент будущего урожая

Осенняя стратегия ухода за смородиной: как заложить фундамент будущего урожая

После завершения плодоношения смородиновые кусты часто оказываются предоставлены сами себе. Внешне может показаться, что растение уходит на покой и больше не требует внимания.

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